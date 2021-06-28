الحشد الشعبي العراقي: نحتفظ بحق الرد على الاعتداءات الأمريكية ومحاسبة مرتكبيها

بغداد- (د ب أ):

أكدت هيئة الحشد الشعبي في العراق أن قصف الطائرات الأمريكية لمواقعها على الحدود العراقية السورية فجر اليوم الاثنين يمثل استهدافا لسيادة العراق ويتزامن مع النجاحات الكبيرة التي تمثلت بعقد القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية في بغداد.

وقالت هيئة الحشد ، في بيان صحفي اليوم إنه "في الساعة الثانية من فجر اليوم قام الطيران الأمريكي باستهداف ثلاث نقاط مرابطة لقوات الحشد الشعبي في اللواء 14 و46 بمسافة 13 كيلومترا داخل الحدود العراقية في قضاء القائم غربي محافظة الانبار وأسفر هذا الاعتداء عن أربعة شهداء كانوا يؤدون واجبهم الاعتيادي لمنع تسلل عناصر داعش الإرهابي من سورية إلى العراق".

وذكرت أن قوات الحشد كانت ضمن الواجب الرسمي تحت قيادة العمليات المشتركة، وأنهم غير منخرطين بأي نشاط ضد التواجد الأجنبي في العراق الذي سبق لهيئة الحشد الشعبي أن أوضحت موقفها منه مرارا وتكرارا.

وأكدت أن نقاط الحشد الشعبي التي تعرضت للقصف لا تضم أية مخازن أو ما شابه خلافا للادعاءات الأمريكية التي سردتها من أجل تبرير جريمة استهداف مقاتلي الحشد الشعبي.

وقالت هيئة الحشد :"نحن إذ نستنكر وندين بأشد عبارات الاستنكار والإدانة هذا الاعتداء الآثم على قواتنا، نؤكد احتفاظنا بالحق القانوني للرد على هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها على الأراضي العراقية".

وأضافت أن "هذا الاعتداء يأتي في إطار إضعاف العراق وقواته الأمنية والحشد الشعبي الذين شهدت لهم أمريكا وبقية دول العالم بدحر الإرهاب وإبعاد خطره وشروره عن كل العالم، كما ويصب في صالح تقوية الجماعات الإرهابية".

وأشادت هيئة الحشد الشعبي بمواقف الحكومة العراقية وحرصها على حسم ملف إخراج القوات الأجنبية من العراق بما يحقق للبلد سيادته الكاملة على أراضيه وأجواء.

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