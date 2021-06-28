الحكومة الألمانية تعرب عن صدمتها إزاء هجوم الطعن في فورتسبورج

برلين -(د ب أ):

أعربت الحكومة الألمانية عن صدمتها إزاء هجوم الطعن المميت الذي وقع يوم الجمعة الماضي في مدينة فورتسبورج الألمانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت اليوم الاثنين في برلين: "إنها وحشية وشر غير مفهومين"، معربا عن تعاطف الحكومة مع الضحايا وعائلاتهم وشهود العيان.

وأضاف زايبرت: "تأمل المستشارة والحكومة الاتحادية بأكملها أن تلتئم الجراح، وأن يتعافى المصابون جسديا وروحيا وأن يجدوا رفقة ودعما في هذه الرحلة".

وأعرب زايبرت عن شكره للتدخل السريع للشرطة ولشجاعة وفطنة المارة الذين تصدوا للجاني المشتبه به، وقال: "إنه عمل بطولي أنجزوه".

وحتى الآن لم يُعرف سبب قتل المهاجر الصومالي المشتبه به /24 عاما/ ثلاث نساء طعنا بسكين وإصابة سبعة أشخاص في فورتسبورج يوم الجمعة الماضي، من بينهم خمسة في حالة حرجة. وقد يكون الرجل مختلا عقليا أو مريضا نفسيا، كما يشتبه المحققون. لكن يُجرى التحقق أيضا فيما إذا كانت معتقدات إسلامية قد ساهمت في ارتكاب الجريمة. كما أشار زايبرت إلى "أدلة على ترويج إسلامي للكراهية" في منزل الجاني المشتبه به.