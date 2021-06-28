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العراق يدين القصف الأمريكي على الحشد الشعبي ويعتبره انتهاكا للسيادة العراقية

01:06 م الإثنين 28 يونيو 2021
العراق يدين القصف الأمريكي على الحشد الشعبي ويعتبره انتهاكا للسيادة العراقية

رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى

وكالات:

دان القائد العام للقوات المسلحة العراقية، رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، القصف الأمريكي الذي طال "الحشد الشعبي" العراقي، الليلة الماضية.

وقال اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام الكاظمي في بيان صحفي: "ندين الهجوم الجوي الأمريكي الذي استهدف ليلة أمس موقعا على الحدود العراقية السورية، وبما يمثل انتهاكا سافرا ومرفوضا للسيادة العراقية وللأمن الوطني العراقي، وفق جميع المواثيق الدولية".

وأضاف، أن "العراق يجدد رفضه أن يكون ساحة لتصفية الحسابات، ويتمسك بحقه في السيادة على أراضيه ومنع استخدامها كساحة لردود الفعل والاعتداءات".

ودعا رسول إلى التهدئة وتجنب التصعيد بكل أشكاله، وأشار إلى أن العراق سيقوم بالتحقيقات والإجراءات والاتصالات اللازمة على مختلف المستويات، لمنع حصول مثل هكذا انتهاكات.

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