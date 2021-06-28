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الاستخبارات العراقية تحبط عملية تفجير أبراج لنقل الطاقة في ديالى شرقي البلاد

12:26 م الإثنين 28 يونيو 2021
الاستخبارات العراقية تحبط عملية تفجير أبراج لنقل الطاقة في ديالى شرقي البلاد

خلية الإعلام الأمني العراقي

بغداد- (أ ش أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الاثنين، أن وكالة الاستخبارات أحبطت عملية تفجير أبراج لنقل الطاقة في محافظة ديالى شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من إبطال عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية من قبل عصابات داعش الإرهابية"، مضيفة أنه بسبب وعورة المنطقة"تم استدعاء خبير المتفجرات لتفكيك العبوات".

هذا المحتوى من

خلية الإعلام الأمني العراقي نقل الطاقة داعش الإرهابية

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