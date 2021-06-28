مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال

رام الله- (أ ش أ(:

اقتحم مستوطنون اليوم الإثنين المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولة استفزازية، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.

في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 فلسطينيين من رام الله ومن الخليل ومن طولكرم.