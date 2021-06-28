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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال

12:19 م الإثنين 28 يونيو 2021
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

رام الله- (أ ش أ(:

اقتحم مستوطنون اليوم الإثنين المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولة استفزازية، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.

في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 فلسطينيين من رام الله ومن الخليل ومن طولكرم.

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المسجد الأقصى الاحتلال الإسرائيلي فلسطين القدس

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