ماليزيا تقرر تمديد المرحلة الأولى من خطة التعافي الوطنية حتى منتصف يوليو

كوالالمبور- (أ ش أ):

قرر رئيس الوزراء الماليزي السيد محيي الدين ياسين، تمديد تقييد الحركة في إطار المرحلة الأولي لخطة التعافي الوطنية والتي كان من المقرر أن تنتهي اليوم الإثنين حتى منتصف يوليو المقبل لزيادة عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد .

وقال ياسين وفقا لوكالة الأنباء الماليزية- إنه من الخطأ القول بإن 28 يونيو الجاري هو تاريخ انتهاء تقييد الحركة، لأننا ما زلنا في المرحلة الأولى من خطة التعافي الوطنية وستستمر حتى نتأكد من انخفاض عدد الإصابات اليومية بكوفيد-19 إلى أقل من 4 الآف حالة، ولم يعد حينئذ مستوى استخدام وحدة العناية المركزة عند مستوى حرج"، مؤكدا أن المرحلة الأولي من خطة التعافي الوطنية ستعكس مدى قوة التحمل حيث يمكن أن تسير من خلال جميع المراحل بشكل صحيح.

من جهته، أعلن وزير الصحة الماليزي الدكتور أدهم بابا اليوم الإثنين أنه تم إعطاء 7.4 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في البلاد حتى أمس الأحد ضمن برنامج التطعيم الوطني.