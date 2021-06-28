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البيان الإماراتية: ليبيا تتجه نحو وضع أسس جديدة للحكم

12:11 م الإثنين 28 يونيو 2021
البيان الإماراتية: ليبيا تتجه نحو وضع أسس جديدة للحكم

ليبيا

أبوظبي- (أ ش أ):

أكدت صحيفة (البيان) الإماراتية، أن ليبيا تتجه نحو وضع أسس جديدة للحكم تقوم على الديمقراطية والدولة المدنية، حيث قطعت شوطاً طويلاً، حتى تتمكن من معالجة عواقب التدخلات الخارجية بإرساء دولة القانون.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الإثنين تحت عنوان " ليبيا على المسار الصحيح" - أن الوضع في ليبيا يحتاج إلى جهود دولية حقيقية لمساندتها، والعمل بمنهجية، وإرادة في حل الإشكالية التي تواجه ليبيا في إنهاء وجود الميليشيات.

وأشارت إلى أن مخرجات مؤتمر برلين 2، تحمل بصيص ضوء في آخر نفق الخلافات في ليبيا، حيث أقر تنفيذ بنود خريطة الطريق في ليبيا، وصولاً للانتخابات، مع تأكيد الانسحاب الفوري للميليشيات، بما يضمن وضع نهاية للفوضى والتخريب، لكن استعادة ليبيا سيادتها، وفرض القانون، مسئولية الأطراف الليبية، قبل أي طرف آخر، حيث إن تسوية النزاعات، تتطلب تفاهمات واضحة، ومتابعة حكومية لها، بما يسهم في إصلاح العملية السياسية.

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ليبيا الإمارات أبوظبي

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