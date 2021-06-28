في يوم واحد.. بنجلاديش تُسجل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا

دكا-(أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية البنغالية أنها سجلت خمسة آلاف و268 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 888 ألفًا و406 حالات.

وأوضحت صحيفة بروثوم ألو المحلية البنغالية على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين بأنه تم تسجيل 119 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 14 ألفاً و172 حالة، بينما بلغت حصيلة المتعافين 804 آلاف و103 حالات.

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