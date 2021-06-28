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في يوم واحد.. بنجلاديش تُسجل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا

09:34 ص الإثنين 28 يونيو 2021
في يوم واحد.. بنجلاديش تُسجل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا

دكا-(أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية البنغالية أنها سجلت خمسة آلاف و268 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 888 ألفًا و406 حالات.

وأوضحت صحيفة بروثوم ألو المحلية البنغالية على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين بأنه تم تسجيل 119 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 14 ألفاً و172 حالة، بينما بلغت حصيلة المتعافين 804 آلاف و103 حالات.

هذا المحتوى من

Asha
بنجلاديش فيروس كورونا كوفيد19 الإصابة بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

389

إصابات اليوم

30

وفيات اليوم

657

متعافون اليوم

280394

إجمالي الإصابات

16092

إجمالي الوفيات

210052

إجمالي المتعافين

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