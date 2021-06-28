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الهند تسجل 46 ألفا و148 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

08:15 ص الإثنين 28 يونيو 2021
الهند تسجل 46 ألفا و148 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أرشيفية

نيودلهي- (أ ش أ):

أعلنت الهند تسجيل 46 ألفا و148 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات ال24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 30 مليونا و279 ألفا و331 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الإثنين - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 979 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 396 ألفا و730 حالة.

وأفادت الوزارة بأن 58 ألفا و578 حالة تماثلت للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 29 مليونا و309 آلاف و607 حالات.

ووفقا لأحدث البيانات، تراجع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 572 ألفا و994 حالة.

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