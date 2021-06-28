كوريا الجنوبية تسجل 501 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سول-(د ب أ):

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين تسجيل 501 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 155 ألفا و572 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت حالتي وفاة إضافيتين، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2015.

كما تعافى من المرض 335 حالة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 146 ألفا و 675 حالة.

وتلقى 29ر15 مليون شخص على الأقل جرعتهم الأولى من اللقاح المضاد لكورونا منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 فبراير الماضي، وهو ما يمثل 8ر29 % من تعداد سكان البلاد البالغ 3ر51 مليون نسمة.​