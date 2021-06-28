Masrawy logo white

كوريا الجنوبية تسجل 501 إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:13 ص الإثنين 28 يونيو 2021
كوريا الجنوبية تسجل 501 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

سول-(د ب أ):

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين تسجيل 501 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 155 ألفا و572 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت حالتي وفاة إضافيتين، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2015.

كما تعافى من المرض 335 حالة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 146 ألفا و 675 حالة.

وتلقى 29ر15 مليون شخص على الأقل جرعتهم الأولى من اللقاح المضاد لكورونا منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 فبراير الماضي، وهو ما يمثل 8ر29 % من تعداد سكان البلاد البالغ 3ر51 مليون نسمة.​

كوريا الجنوبية فيروس كورونا حالات وفاة

الخبر التالى:

الهند تسجل 46 ألفا و148 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

كورونا.. لحظة بلحظة

389

إصابات اليوم

30

وفيات اليوم

657

متعافون اليوم

280394

إجمالي الإصابات

16092

إجمالي الوفيات

210052

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة.. انخفاض لمستوى جديد وعالميًا تجاوزت الإصابات 180 مليونًا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا