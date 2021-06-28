السعودية تبدأ تطعيم الفئة العمرية 12-18 عامًا ضد كورونا
الرياض-(د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة السعودية مساء أمس الأحد بدء تطعيم الفئة العمرية من 12-18 عامًا بلقاح فايزر بيونتك.
وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إنه"بعد موافقة هيئة الغذاء والدواء تم البدء بتطعيم الفئة العمرية من (12-18) عامًا بالتاريخ الميلادي بلقاح كورونا فايزر، وذلك من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي".
وأعلنت الصحة السعودية تغطية برنامج التحصين 70% من السكان البالغين في المملكة، حيث تجاوز عدد الجرعات المعطاة أكثر من 17 مليون جرعة تم تقديمها في أكثر من 587 مركز لقاحات شملت مختلف القطاعات الصحية في المملكة.
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