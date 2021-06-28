مصر تدين استهداف محطة إنتاج الكهرباء في سامراء
القاهرة- (أ ش أ):
أعربت جمهورية مصر العربية اليوم عن بالغ إدانتها لاستهداف محطة صلاح الدين لإنتاج الكهرباء في سامراء بدولة العراق الشقيقة بصواريخ كاتيوشا، مما تسبب في أضرار مادية جسيمة بالمحطة.
وأكدت مصر - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم - على تضامنها مع العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات وتدابير لحماية أمنه واستقراره في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، مُعربة عن دعمها الكامل لجهود العراق المتواصلة لمكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره.
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