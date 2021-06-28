مصر تدين استهداف محطة إنتاج الكهرباء في سامراء

القاهرة- (أ ش أ):

أعربت جمهورية مصر العربية اليوم عن بالغ إدانتها لاستهداف محطة صلاح الدين لإنتاج الكهرباء في سامراء بدولة العراق الشقيقة بصواريخ كاتيوشا، مما تسبب في أضرار مادية جسيمة بالمحطة‪.‬

وأكدت مصر - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم - على تضامنها مع العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات وتدابير لحماية أمنه واستقراره في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، مُعربة عن دعمها الكامل لجهود العراق المتواصلة لمكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره.​