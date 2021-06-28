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البنتاجون: قصف منشآت تخزين سلاح لميليشيات موالية لإيران في سوريا والعراق

02:16 ص الإثنين 28 يونيو 2021
البنتاجون: قصف منشآت تخزين سلاح لميليشيات موالية لإيران في سوريا والعراق

وزارة الدفاع الأمريكية

واشنطن- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) أن القوات الجوية قصفت منشآت تخزين سلاح لميليشيات موالية لإيران في موقعين داخل سوريا وآخر في العراق.

وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية مساء أمس الأحد- أن القصف يأتي ردًا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها تلك الفصائل على أفراد ومنشآت أمريكية في العراق.

وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة ووفقا للقانون الدولي قد ردت بشكل يتماشى مع حقها في الدفاع عن نفسها.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الدفاع الأمريكية ميليشيات مسلحة منشآت تخزين سلاح إيران سوريا

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