الرئيس التشيكي: المتحولون جنسيا مثيرون للاشمئزاز
براغ - (د ب ا):
انتقد الرئيس التشيكي ميلوس زيمان مجتمع المتحولين جنسيا ، ووصفهم بـ"أنهم مثيرون للأشمئزازالشديد " في الوقت الذي تتزايد فيه مشاعر بالبغض تجاه الأقليات الجنسية من قبل القادة السياسيين في الجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي.
وانتقد الرئيس زيمان ، الذي يتسم منصبه بأنه شرفي إلى حد كبير وبدون
سلطات تنفيذية ، الناشطات النسويات ، وفعاليات حركتى مى تو " أنا أيضا " و برايد منث " شهر الفخار " في الوقت الذي يسعي فيه للدفاع عن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في صراعه مع الاتحاد الأوروبي حول حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً .
وقال زيمان في مقابلة تلفزيونية إنه "يستطيع فهم المثليين والمثليات جنسياً" ، لكن التغيير في الجنس يرقى إلى مستوى جريمة إيذاء النفس،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .
وأضاف في تصريحات بثها تلفزيون بريما اليوم الأحد "كل عملية جراحية هي مخاطرة." متابعا "بالنسبة لي ، المتحولون جنسيا مثيرون للاشمئزاز تماما."
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