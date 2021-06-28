الرئيس التشيكي: المتحولون جنسيا مثيرون للاشمئزاز

براغ - (د ب ا):

انتقد الرئيس التشيكي ميلوس زيمان مجتمع المتحولين جنسيا ، ووصفهم بـ"أنهم مثيرون للأشمئزازالشديد " في الوقت الذي تتزايد فيه مشاعر بالبغض تجاه الأقليات الجنسية من قبل القادة السياسيين في الجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي.

وانتقد الرئيس زيمان ، الذي يتسم منصبه بأنه شرفي إلى حد كبير وبدون

سلطات تنفيذية ، الناشطات النسويات ، وفعاليات حركتى مى تو " أنا أيضا " و برايد منث " شهر الفخار " في الوقت الذي يسعي فيه للدفاع عن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في صراعه مع الاتحاد الأوروبي حول حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً .

وقال زيمان في مقابلة تلفزيونية إنه "يستطيع فهم المثليين والمثليات جنسياً" ، لكن التغيير في الجنس يرقى إلى مستوى جريمة إيذاء النفس،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وأضاف في تصريحات بثها تلفزيون بريما اليوم الأحد "كل عملية جراحية هي مخاطرة." متابعا "بالنسبة لي ، المتحولون جنسيا مثيرون للاشمئزاز تماما."