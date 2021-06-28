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رئيس الحكومة الليبية يشيد بجهود المغرب في دعم الاستقرار السياسي والأمني

12:05 ص الإثنين 28 يونيو 2021
رئيس الحكومة الليبية يشيد بجهود المغرب في دعم الاستقرار السياسي والأمني

عبد الحميد الدبيبة

الرباط - (أ ش أ):

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أن الروابط التاريخية بين ليبيا والمغرب أعطت دفعة قوية لتعزيز العلاقات، معربًا عن شكره للمغرب على الجهود المبذولة في سبيل توحيد مؤسسات الدولة في ليبيا، ودعم استقرار البلاد سياسيا وأمنيا.

وقال الدبيبة -في تصريحات صحفية عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الرباط- إن زيارته إلى الرباط هي مناسبة لتعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والمغرب في جميع المجالات وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين، مشيرا إلى الاتفاق الذي جرى حول اجتماع اللجنة القنصلية المشتركة الليبية المغربية التي ستنظر في مسألة التأشيرات بين البلدين والدراسة والإقامة.

وأضاف المسؤول الليبي أن حكومة الوحدة الوطنية تتطلع إلى عقد الاجتماع التاسع للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي لم تجتمع منذ عام 2009، داعيًا إلى ضرورة تفعيل اتحاد المغرب العربي من أجل تذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجه المنطقة.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الحكومة الليبية غدًا الاثنين رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني ومسؤولين آخرين.

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عبد الحميد الدبيبة الحكومة الليبية المغرب

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