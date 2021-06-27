رئيس نيجيريا يعبر عن قلقه حيال تهديد مسلحين بتفجير منشآت نفطية

أبوجا - (د ب أ)

عبر الرئيس النيجيري محمدو بوهاري عن قلقه حيال إطلاق جماعة "منتقمو دلتا النيجر" المسلحة تهديدات جديدة بتفجير بنية تحتية مهمة للنفط والغاز في تلك الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أن تصريح بوهاري الذي صدر عبر متحدث باسم الرئاسة، جاء بعدما قالت وسائل إعلام محلية أن الجماعة تخطط لاستئناف الهجمات بشأن ما يراه المسلحون توزيعا غير عادل لعائدات خام النفط للمناطق الغنية به، فضلا عن تزايد انعدام الأمن في البلاد.

وقال المتحدث باسم الرئاسة فيمي أديسينا في بيان نيابة عن الرئيس على فيسبوك إن "من الغريب أن التهديد يأتي بعد أقل من 48 ساعة من لقاء الرئيس محمدو بوهاري مع قيادة دلتا النيجر ومؤتمر إيجاو الوطني" وناقشوا قضايا التنمية في المنطقة.

يذكر أن جماعة "منتقمو دلتا النيجر" مسؤولة عن معظم الهجمات على منشآت النفط والغاز في عام 2016، وتسببت في خسارة البلاد نحو نصف إنتاجها من النفط.

وعلقت الجماعة هجماتها في عام 2017، عقب تدخل قادة إقليميين وتعهد من الحكومة بالتصدي لتحديات التنمية التي تواجه المنطقة.