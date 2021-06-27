تونس: تسجيل 3524 إصابة جديدة بكورونا و75 وفاة خلال 24 ساعة

تونس - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 3524 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ(24) ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 407 آلاف و17 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان لها حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم خلال الـ(24) ساعة الماضية أيضا تسجيل 75 وفاة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 14 ألفا و654 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 1017 حالة من الإصابة بالفيروس خلال الـ(24) ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 18 ألفا و816 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 579 حالة، إلى جانب 132 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.