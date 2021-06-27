الكويت تلقي القبض على مصري أساء إليها في فيديو
وكالات:
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عبر حسابها على موقع "تويتر" إلقاء القبض على واقعة بث مقطع فيديو مسيء لدولة الكويت وإحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتداول بعض الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن مصري يعيش في الكويت، وهو يقود سيارة ويبدي استياءه من عاصفة ترابية في الكويت بطريقة مسيئة.
الإعلام الأمني:
ضبط صاحب المقطع (المسيء) إلى دولة الكويت وإحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه. pic.twitter.com/Fj1NAsAaFd
— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) June 27, 2021
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