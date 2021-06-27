رجال الإطفاء يكافحون حريقًا كبيرًا في جزيرة يونانية

أثينا - (د ب أ)

قالت إدارة الإطفاء إن حريق غابات كبير اندلع في جزيرة باروس اليونانية، الأمر الذي تطلب قيام رجال إطفاء من أثينا وجزر أخرى بالعمل سويا لمكافحته .

وقالت إدارة الإطفاء اليونانية على تويتر اليوم الأحد إنه يمكن رؤية الحريق من جزيرة ناكسوس المجاورة.

وتعامل رجال الإطفاء مع العديد من الحرائق التي اندلعت في جميع أنحاء اليونان مطلع هذا الأسبوع حيث تتعرض البلاد لموجة حارة. وعلى مدار عدة أيام، تجاوزت درجات الحرارة الـ 40 درجة مئوية، كما ساعدت رياح ساخنة على إشعال النيران.