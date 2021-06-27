محامي منفذ هجوم فورتسبورج يحذر من احتمال انتحار موكله

برلين - (د ب أ)

أعرب المحامي الذي انتدبه القضاء الألماني للدفاع عن منفذ هجوم الطعن في مدينة فورتسبورج، عن اعتقاده بأن من الممكن أن يُقْدِم موكله على إيذاء نفسه داخل محبسه الاحتياطي.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال المحامي هانيو شريبفر، اليوم الأحد: "ما اكتشفته هو أن حالته النفسية لافتة للنظر".

ويبدو أن المحققين أيضا يرون هذا الخطر، حيث قال متحدث باسم مكتب مكافحة الجريمة في مدينة ميونخ إنه تم إبلاغ السجن المختص بأن المتهم يشكل خطرًا على نفسه، مضيفًا أنه لا يعرف الاحتياطات التي تم اتخاذها هناك.

ويقبع الصومالي المشتبه به في محبسه بفورتسبورج بعد أن نفذ هجوم طعن في قلب المدينة التي تقع بولاية بافاريا، ما أسفر عن مقتل ثلاث نساء وإصابة سبعة أشخاص آخرين.

ويواجه الرجل البالغ من العمر 24 عامًا، اتهامات بالقتل في ثلاث حالات، والشروع في القتل وإلحاق ضرر بدني خطير في ست حالات أخرى، وتعمد الإضرار البدني في حالة واحدة.

وأوضحت الشرطة أن الرجل قتل بسكين ثلاث نساء وأصاب ثلاثا أخريات، وفتاة وشابا، حالته خطيرة بالإضافة إلى إحداثه إصابات طفيفة لرجل وامرأة. ولا تزال دوافع الجريمة غير معروفة بعد.

وأوضح شريبفر أنه لا يزال ينتظر الاطلاع على ملفات القضايا، وقال: "أحتاج إلى ملفات التحقيقات بأسرع ما يمكن واحتاج إلى أقوال الشهود".

وأوضح أن الأمر يستغرق في العادة ما بين سبعة إلى عشرة أيام في حالات الاعتقال لحين الحصول على هذه الملفات، وأشار إلى أنه من غير المنطقي الحديث مع أي موكل عن أحداث القضية قبل الاطلاع على هذه الملفات.