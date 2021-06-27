بسبب مديونيتها لروسيا.. إيران تغلق إحدى أبرز محطاتها النووية

وكالات:

أعلنت السلطات الإيرانية إغلاق محطة بوشهر النووية، لعدم سداد الديون المستحقة لدولة روسيا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكانت السلطات الروسية بدأت في عام 2017، بتصنيع المعدات اللازمة لبناء المرحلة الـ2 من مفاعل"بوشهر" الإيراني.

وقال فاليري ليمارينكو، رئيس مجموعة "إيه إس إي"، التابعة للشركة الروسية الحكومية "روس آتوم" المتخصصة ببناء المفاعلات النووية، في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" على هامش منتدى " آتوم أكسبو 2017": "لقد وقعنا بالفعل عقدا لتصنيع جهاز تحديد مواقع التذويب، أي ما يسمى فخاخ التذويب في وحدة الطاقة الـ3، وعلاوة على ذلك، فإن الشركة المصنعة بدأت إعداد وتجميع هذه المعدات المعقدة، كما وافقت أيضا على إبرام عقد لتوريد معدات لغرف الحاسوب، ونعد حاليا لتوقيع عدد من العقود الخاصة بالمعدات التي ستراقب دورة التصنيع الممتدة لفترات زمنية طويلة".