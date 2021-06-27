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البحرين تدين إطلاق الحوثيين طائرة بدون طيار مفخخة وصاروخين باليستيين تجاه السعودية

05:42 م الأحد 27 يونيو 2021
البحرين تدين إطلاق الحوثيين طائرة بدون طيار مفخخة وصاروخين باليستيين تجاه السعودية

البحرين

المنامة - (أ ش أ):

دانت مملكة البحرين، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار مفخخة وصاروخين باليستيين تجاه مدينتي نجران وخميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، في عدوان جبان يستهدف الآمنين والأعيان المدنية، ويعكس إصرار جماعة الحوثي على عرقلة الجهود الرامية لاستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان اوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم /الأحد/- وقوف البحرين التام في صف واحد مع السعودية فيما تتبناه من سياسات وإجراءات لحماية أمنها واستقرارها، منوهة بضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات جادة لردع الانتهاكات التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية.

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البحرين طائرة بدون طيار مفخخة السعودية نجران الحوثيين

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