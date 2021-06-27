الكاظمي: القمة العراقية الأردنية المصرية انعطافة تاريخية في ظل تحديات خطيرة

بغداد - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأحد إن عقد القمة العراقية الأردنية المصرية في بغداد انعطافة تاريخية في ظل تحديات خطيرة مع وباء كورونا والظروف الاقتصادية الصعبة في العالم ومكافحة الإرهاب.

وأضاف الكاظمي، في كلمة خلال القمة: "أرحب بضيفي العراق، الملك عبدالله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي في بغداد مدينة السلام، سعداء بكم في بغداد، هذه الزيارة هي رسالة مهمة إلى شعوبنا بأننا متعاضدون ومتكاملون من أجل العمل لخدمة شعوبنا وشعوب المنطقة" حسب بيان للحكومة العراقية.

وأوضح أن العراق مر بتجربة قاسية في مواجهة الإرهاب ونجحنا في القضاء على هذه الجماعات بالرغم من تبقي بعض الجيوب الصغيرة لهؤلاء الخوارج، خوارج العصر وعلينا العمل والتنسيق بين دولنا الثلاث لمواجهة هذه التحديات والعمل على تبديدها من أجل خدمة شعوبنا وشعوب المنطقة.

وأكد الكاظمي أن العمل المشترك يحتاج إلى ترصين وتوحيد المواقف كي نعمل على مسار التنمية وتطوير المنطقة وشعوبها، نرجو الاستفادة من كل الامكانيات المتاحة عن طريق التواصل الجغرافي بين الدول الثلاث فيما يخص المجالات الاقتصادية وكذلك من أجل خدمة الجانب الاجتماعي في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

وتابع" كما اتفقنا في السابق، سنواصل التنسيق في الملفات الإقليمية الرئيسية كالملف السوري والليبي واليمني وفلسطين، وأن نبلور تصورا مشتركا تجاه هذه القضايا بالتعاون والتنسيق، كي نساعد إخوتنا في هذه البلدان على عبور التحديات والأزمات".

وذكر الكاظمي "ركزنا في الاجتماع السابق على الاستثمار والتعاون الأقتصادي، واتفقنا على رؤية مشتركة ونجحنا في الوصول إلى تصورات، الآن نحن في مرحلة الوصول إلى تنفيذ هذه المشاريع، في مجال الربط الكهربائي والزراعة والنقل وكذلك الأمن الغذائي الذي طرحه جلالة الملك عبد الله في الاجتماع الماضي، وفي مجال العلاقات المالية والمصرفية وتطوير البنى التحتية لها".

وكشف أن هناك العديد من مذكرات التفاهم جرى التوقيع عليها في السابق بين الدول الثلاث، وهناك مذكرات واتفاقيات سنوقع عليها في المستقبل القريب ونعمل على إقامة سكرتارية دائمة لتنسيق العمل بين الدول الثلاث والعمل على تطوير ومتابعة ما نتفق عليه".

ودعا إلى تطوير التنسيق في المجال الأمني والاستخباري وبالأخص فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب وتمويله، بالإضافة إلى التنسيق في مجال التعليم والثقافة وفي مجالات الشباب والرياضة والفنون والصحة.

وقال الكاظمي في ختام كلمته "نحن حريصون على استمرار هذا العمل وتطوير العلاقات من أجل بناء المشتركات التي تخدم الجميع، ونحاول أن نبلور آلية التعاون الثلاثي، ونسخر كل الجهود والإمكانات لكي نحافظ على مستوى هذا التعاون".

وانطلقت اليوم في بغداد أعمال القمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية في بغداد برئاسة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وتناقش القمة ملفات كثيرة أبرزها الربط الثلاثي بين العراق ومصر والأردن في مجالات النقل البري والكهرباء وملف التعاون الزراعي وتأهيل المصانع العراقية من قبل الشركات المصرية.

وفرضت السلطات العراقية إجراءات أمنية مشددة وخاصة في الشوارع التي ستمر بها مواكب الضيوف من مطار بغداد الدولي إلى مكان عقد الاجتماعات.