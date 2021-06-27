منظمة إنقاذ تحذر مالطا وإيطاليا من تعرض مهاجرين لمحنة في البحر

روما - (د ب أ)

أطلقت منظمة "سي ووتش" لإنقاذ المهاجرين تحذيرًا اليوم الأحد لقارب على متنه عشرات الأشخاص ينحرف على مسافة نحو 36 ميلا بحريا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وقدرت المنظمة بوجود نحو مئة شخص على متن القارب، الذي يتعرض لمحنة في المياه المالطية، ولا يرتدي أولئك الأشخاص سترات نجاة.

ودعت "سي ووتش" مالطا وإيطاليا لإنقاذ المهاجرين. واستخدمت المنظمة طائرة لتحديد موقع هؤلاء الأشخاص في البحر.

كان آلاف اللاجئين قد وصلوا بالفعل بالقوارب إلى إيطاليا هذا العام.

ووفقًا لوزارة الداخلية الإيطالية ، بلغت أعدادهم حتى يوم الجمعة الماضي، أكثر من 19300 شخص، بينما كان العدد في نفس الفترة من العام الماضي، عام جائحة فيروس كورونا، أقل قليلا من 6600 شخص.

ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة، توفي نحو 690 شخصًا حتى الآن هذا العام في حوادث قوارب، بينما كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا من شمال أفريقيا من خلال عبور وسط البحر المتوسط.