رئيس حكومة بافاريا يشارك في مراسم تأبين لضحايا هجوم الطعن في فورتسبورج

برلين- (د ب أ):

يشارك رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية ماركوس زودر وعمدة مدينة فورتسبورج كريستيان شوخارت اليوم الأحد في مراسم تأبين لضحايا هجوم الطعن الذي وقع في المدينة أول أمس الجمعة.

وخلال وضعه إكليلا من الزهور في مسرح الجريمة، قال زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري:" ستظل هناك حالة كاملة لا يمكن تصديقها من عدم الفهم للسبب الذي يمكن أن يجعل شخصا ما يفعل شيئا كهذا".

وأضاف زودر:" هذه هي اللحظات التي تصل فيها دولة القانون والمجتمع والدين إلى حدودها المطلقة" مشيرا إلى أن يوم أول أمس كان يوما سيئا بالنسبة لمدينة فورتسبورج وولاية بافاريا.

كان صومالي شن هجوم طعن في ميدان بارباروسا في قلب مدينة فورتسبورج بعد ظهر أول أمس ما أسفر عن مقتل ثلاث نساء وإصابة سبعة أشخاص آخرين منهم خمسة في حالة خطرة.

وتحدث زودر وشوخارت مع أقارب الضحايا وتوجها بعد ذلك لحضور مراسم تأبين في كاتدرائية كليان في فورتسبورج، ومن المتوقع أن يشارك في هذه المراسم رئيسة برلمان بافاريا ووزير داخلية الولاية ورئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا.