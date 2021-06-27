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وزير الصحة البريطاني الجديد: أولويتي هي إعادة البلاد إلى الوضع الطبيعي

03:59 م الأحد 27 يونيو 2021
وزير الصحة البريطاني الجديد: أولويتي هي إعادة البلاد إلى الوضع الطبيعي

وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد

لندن- (د ب أ):

ذكر وزير الصحة البريطاني الجديد، ساجد جاويد أن أولويته القصوى هي القضاء على جائحة فيروس كورونا وإعادة البلاد إلى وضعها الطبيعي، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وقال الوزير لقناة "سكاي نيوز" التلفزيونية البريطانية في لندن "مازلنا نواجه جائحة وأريد أن أرى انتهاء ذلك في أقرب وقت ممكن وتلك ستكون أولويتي العاجلة حتى يمكننا العودة إلى الوضع الطبيعي في أسرع وقت ممكن".

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون قد عين جاويد وهو وزير خزانة سابق، لمنصب وزير الصحة، أمس السبت، بعد استقالة مات هانكوك.

يذكر أن هانكوك قد استقال أمس السبت، بعد أن تم نشر صور له وهو يحضن مساعدة بارزة له في مكتبه، في انتهاك للإرشادات الخاصة بالتباعد الاجتماعي، والتي ساعد في وضعها.

ساجد جاويد وزير ‏الصحة البريطاني فيروس كورونا لندن

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