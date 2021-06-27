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الحكومة البريطانية تحقق في كيفية تسريب مقطع وزير الصحة السابق

03:58 م الأحد 27 يونيو 2021
الحكومة البريطانية تحقق في كيفية تسريب مقطع وزير الصحة السابق

علم بريطانيا

لندن- (د ب أ):

تجري الحكومة في المملكة المتحدة تحقيقا للكشف عن كيفية تسريب لقطات لوزير الصحة المستقيل مات هانكوك وهو يقبّل مساعدته في مكتبه الخاص، ووصفت وكالة "بلومبرج" للأنباء ما حدث بأنه خرق أمني محرج لرئيس الوزراء بوريس جونسون.

وقال وزير شؤون إيرلندا الشمالية براندون لويس، لشبكة سكاي نيوز اليوم الأحد، إن وزارة الصحة ستجري تحقيقا داخليا بهذا الشأن.

وقال إن الحكومة تريد "ضمان عدم إمكانية تكرار مثل هذا الموقف مرة أخرى".

واستقال هانكوك أمس بعد ما أظهرته صور ثابتة ومقطع فيديو، نشرتها صحيفة ذا صن، وهو يحتضن ويقبّل مساعدته جينا كولادانجيلو، في انتهاك لقواعد التباعد المفروضة في البلاد لاحتواء فيروس كورونا.

وبدا أن مصدر الصور ومقطع الفيديو كاميرا مراقبة من داخل مكتب هانكوك الحكومي.

وقالت صحيفة صنداي تايمز إن الكاميرا كانت مخبأة داخل كاشف دخان، دون أن تذكر مصدر المعلومات.

وذكرت الصحيفة أن وزراء آخرين طالبوا بعمليات تمشيط أمنية فورية لمكاتبهم.

وقال وزير الصحة السابق جيريمي هانت، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأحد، :من غير المقبول على الإطلاق من وجهة النظر الأمنية أن يتم تصوير الوزراء داخل مكاتبهم دون علمهم".

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