وزراء خارجية مصر والأردن والعراق يؤكدون تبني القمة الثلاثية قضايا أمنية وسياسية وإقليمية

بغداد- (د ب أ):

أكد وزراء خارجية العراق والأردن ومصر اليوم الأحد، أن اجتماع القمة الثلاثية تبنى مناقشة قضايا اقتصادية وأمنية وسياسية وإقليمية.

وقال، وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين في مؤتمر صحفي مشترك اليوم، إن اجتماع قادة البلدان الـ3، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عكست رؤية هذه الدول لمواجهة التحديات ومناقشة المشاريع الاستثمارية المشتركة.

وأضاف أن القادة الـ3 أكدوا على استمرارية العمل المشترك وتقييم المرحلة السابقة منذ القمة الـ2 في عمان، وعمل الوفود المشتركة بشأن المشاريع التي تم الاتفاق عليها، وأبرزها تنفيذ المدينة الصناعية والصناعات الدوائية والمبيدات الزراعية وغيرها.

وأوضح أن المجتمعين ناقشوا ملفات سياسية تتعلق بفلسطين ودول المنطقة.

فيما قال، وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي إن القمة الثلاثية ناقشت بشكل مستفيض قطاعات مختلفة في إطار العمل المشترك.

وأضاف أن قمة بغداد هي رسالة لمواجهة التحديات المشتركة، والوقوف إلى جانب العراق في مواجهة الإرهاب وإعادة الإعمار وتحييد العراق من الخلافات الإقليمية، وكذلك الوقوف إلى جانب مصر والسودان بشأن قضية سد النهضة وحل الأزمة السورية واليمنية والليبية.

بدوره قال، وزير خارجية مصر، سامح شكري إن قادة الدول الـ3 ناقشوا تعزيز التعاون في جميع المجالات الاقتصادية والأمنية، وهناك رغبة في مواصلة التلاحم لمواجهة التحديات.

وذكر أن مصر عازمة على مواصلة التعاون مع العراق والأردن والإسهام بكل النشاطات التي تسهم بالفائدة على شعوبها ومعالجة التحديات الإقليمية.

وقال شكري: "نتطلع إلى عقد القمة الـ4 في مصر في دورتها المقبلة".

وانطلقت اليوم أعمال القمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية في بغداد برئاسة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.