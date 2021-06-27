ضبط 14,4 مليون حبة كبتاغون قادمة إلى السعودية

الرياض- (أ ف ب):

أسفرت عملية مشتركة بين قوى الأمن السعودية واللبنانية عن ضبط 14,4 مليون حبة كبتاغون في ميناء جدة السعودي الواقع على البحر الأحمر، في عملية رحبت بها الرياض وبيروت.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية السبت أنه تم ضبط المخدرات "مخفية داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان".

وأشاد وزير الخارجية اللبناني محمد فهمي الأحد بـ"التنسيق بين قوى الأمن الداخلي اللبناني والقوى الأمنية السعودية الذي أدى في جهد مشترك إلى ضبط عملية تهريب مخدر كبتاغون قدرت كميته ب14 مليونا و400 ألف حبة في ميناء جدة".

وبحسب بيان نشرته الوكالة الوطنية للاعلام، قال فهمي إن الشحنة كانت قادمة "من مرفأ اللاذقية عبر مرفأ بيروت بشهادة منشأ يونانية مزورة".

وكانت السعودية علقت في نيسان/ابريل الماضي استيراد الفواكه والخضار من لبنان، أو السماح بمرورها على أراضيها، بعد ضبط الجمارك أكثر من 5,3 ملايين حبة كبتاغون مُخبأة ضمن شحنة من الرمان.

وتنشط في لبنان وسوريا المجاورة صناعة مخدّر الكبتاغون الذي يصنّفه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بأنّه "أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة"، وهو مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.

وباتت الصناعة اكثر رواجاً، استخداماً وتصديراً، مع توسّع دائرة النزاعات وعلى رأسها النزاع السوري العام 2011.

ونجحت الأجهزة الأمنية اللبنانية مراراً في إحباط عمليات تهريب ضخمة باتجاه الأسواق الخليجية خصوصاً السعودية. وضبطت الجمارك في 3 شباط/فبراير خمسة ملايين حبة كبتاغون في مرفأ بيروت، كان من المفترض إرسالها إلى اليونان ثم السعودية.

وتشهد العلاقة السياسية بين البلدين فتوراً، على خلفية تعاظم دور حزب الله، الذي تعتبره الرياض منظمة "إرهابية" تنفذ السياسة الإيرانية، خصمها الإقليمي الأبرز.