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غدا.. اجتماع لملتقى الحوار السياسي الليبي لوضع مقترحات لتسهيل الانتخابات

12:17 م الأحد 27 يونيو 2021
غدا.. اجتماع لملتقى الحوار السياسي الليبي لوضع مقترحات لتسهيل الانتخابات

الأمم المتحدة

جنيف- (أ ش أ):

تنظم الأمم المتحدة غدا الاثنين ولمدة 4 أيام الاجتماع المباشر لملتقى الحوار السياسي الليبي.

وذكرت المنظمة الدولية -في بيان اليوم - أن الاجتماع يمثل فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها تعزيز تسهيل إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن المقترحات حول تسهيل إجراء الانتخابات ستركز وبشكل خاص على القاعدة الدستورية للانتخابات، لافتة إلى أن تنظيم هذا الاجتماع يأتي بعد اجتماع جرى في تونس للجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار بناء على طلب بعض أعضاء الملتقى، حيث تم بحث سبل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا العالقة ووضع اقتراح واحد للقاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر، وذلك للنظر فيه واتخاذ قرار بشأنه خلال اجتماع الملتقى.

هذا المحتوى من

Asha
الأمم المتحدة جنيف الحوار السياسي الليبي ليبيا

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