فيروس كورونا: سلالة دلتا تربك إجراءات تخفيف القيود في العالم

لندن- (بي بي سي):

ما إن بدأ العالم يعلن عن تخفيف القيود الصارمة التي فرضت بسبب تفشي وباء كورونا حتى تراجع عن إجراءات التخفيف تلك، في محاولة لاحتواء سلالة دلتا الأشد عدوى التي انتشرت في عدد كبير من دول العالم، رغم حملات التلقيح المكثفة والناجحة.

فقد سجلت مدينة سان بطرسبورغ الروسية التي تستضيف عددا من مباريات بطولة أمم أوروبا 2020، أعلى نسبة وفيات يومية منذ بدء الوباء.

وكشفت الأرقام الرسمية أن المدينة التي يبلغ عدد سكانها 5,4 مليون نسمة، سجلت 107 وفيات في الساعات الـ24 الأخيرة.

وهو أعلى رقم يسجل في مدينة روسية منذ ظهور الفيروس.

وتسببت سلالة دلتا خلال الأسابيع الأخيرة بارتفاع جديد بحالات الإصابة في البرتغال، وهي السائدة في البلاد حاليا وفقا لأحدث البيانات الصحية الرسمية.

في سيدني أيضا أدى ارتفاع الإصابات بدلتا إلى فرض إغلاق تام في كامل المدينة وضواحيها لأسبوعين. وتشهد المدينة البالغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة ارتفاعا كبيرا في الإصابات بالسلالة التي ظهرت لأول مرة في الهند.

في بنغلادش فرضت السلطات إجراءات حجر صارمة جدا اعتبارا من الإثنين بعد زيادة خطيرة ومقلقة في عدد الإصابات بسلالة دلتا.

وقالت حكومة جنوب إفريقيا إن سلالة دلتا هي السبب وراء زيادة الإصابات الجديدة بالوباء، وتعمل على فرض قيود أكثر صرامة.

كما شهدت الهند موجة جديدة من تفشي الوباء وسجلت أكثر من 50000 إصابة جديدة، وسط تصاعد المخاوف من اكتشاف سلالة دلتا في بعض الولايات. وأكدت وزارة الصحة ارتفاع عدد الوفيات إذ سجلت أكثر من 1200 وفاة بينهم 511 في ولاية ماهاراشترا.