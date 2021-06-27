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الرئيس العراقي يستقبل ملك الأردن للمشاركة بالقمة الثلاثية

11:21 ص الأحد 27 يونيو 2021
الرئيس العراقي يستقبل ملك الأردن للمشاركة بالقمة الثلاثية

الرئيس العراقي يستقبل ملك الأردن

وكالات:

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم الأحد، الملك الاردني عبد الله الثاني في مطار بغداد الدولي، حسبما نقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية (واع).

وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل الملك الأردني عبد الله الثاني في مطار بغداد الدولي للمشاركة بالقمة الثلاثية التي ستعقد في العاصمة بغداد بمشاركة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".

يشار إلى ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصل اليوم إلى بغداد لعقد القمة الثلاثية، حيث كان في استقباله رئيس الجمهورية برهم صالح في مطار بغداد الدولي، كما التقى ايضا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في القصر الحكومي.

برهم صالح عبد الله الثاني القمة الثلاثية السيسي

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