الرئيس العراقي: إعادة دور بغداد العربي والإقليمي عنصر مهم في ترسيخ الاستقرار والتنمية بالمنطقة

وكالات:

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، ان إعادة دور العراق العربي والإقليمي عنصراً مهماً في ترسيخ الاستقرار والتنمية بالمنطقة، حسبما نقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية (واع).

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية تلقته واع، أن "برهم صالح رحب بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وعقد جلسة مباحثات ثنائية"، مؤكداً أن "الزيارة خطوة مهمة وكبيرة في دعم العراق وتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة".

وأشاد الرئيس صالح، بـ"عمق وتطور العلاقة الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين اللذين يتقاسمان وشائج وروابط تاريخية، ويحتضنان أقدم الحضارات التي عرفتها البشرية في وادي الرافدين ووادي النيل".

وأضاف البيان، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث التعاون الثلاثي القائم بين العراق ومصر والأردن، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين البلدان الثلاثة والاستفادة من التواصل الجغرافي في تنمية آفاق تعاونٍ أوسع في مجالات الاقتصاد والتجارة والتنمية، والتأسيس لمشاريع البنى التحتية ونقل الطاقة ومدّ انابيب النفط، إلى جانب مواصلة الجهود من أجل مواجهة التحديات القائمة في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتداعيات وباء كورونا، والتغيّر المناخي وحماية البيئة، كما تمّ التأكيد على ضرورة مواصلة الاجتماع بشكل دوري لتنسيق المواقف وتعزيز التعاون الثلاثي".

وتابع "كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة، والإشارة إلى الدور المحوري لجمهورية مصر العربية في المنطقة العربية والإقليمية، والتأكيد على أن العراق الآمن والمستقر ذا السيادة وإعادة دوره العربي والإقليمي هو عنصرٌ مهمٌ في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في كل المنطقة، والإشارة إلى وجوب التنسيق الثلاثي المشترك في تخفيف التوترات وتعزيز الاستقرار الإقليمي وإيجاد حلول للأزمات في سوريا واليمن وليبيا".