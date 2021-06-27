العاهل الأردني يصل إلى بغداد للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية

بغداد- (أ ش أ):

وصل الملك عبدالله الثاني العاهل الأردني إلى العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الأحد للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، وذلك في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في مارس 2019.

كان في استقبال الملك عبد الله بمطار بغداد الدولي الرئيس العراقي برهم صالح.