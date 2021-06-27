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الولايات المتحدة تستأنف الرحلات البحرية السياحية بعد توقف 15 شهرا

08:47 ص الأحد 27 يونيو 2021
الولايات المتحدة تستأنف الرحلات البحرية السياحية بعد توقف 15 شهرا

الولايات المتحدة

واشنطن - (أ ش أ):

استأنفت الولايات المتحدة الأمريكية ، الرحلات البحرية السياحية بعد توقفها لأكثر من 15 شهرا بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث أبحرت السفينة " سليبريتي إيدج " العملاقة من ميناء إيفرجليدز بولاية فلوريدا الأمريكية بطاقة استيعابية بلغت 40% في رحلة بحرية تستغرق سبعة أيام تمر خلالها بعدة موانئ في المكسيك وجزر البهاما.

وقالت سوزان لوماكس مسئولة العلاقات العامة الدولية بشركة " سيليبريتي كروزيس " المالكة للسفينة إن خفض الطاقة الاستيعابية لركاب السفينة جاء بهدف التعود على القواعد الجديدة.

وفي إطار هذه القواعد تلقى جميع طاقم السفينة، بقيادة كيت ماكيو ، أول امرأة أمريكية تقود سفينة سياحية عملاقة، و95 % من الركاب، لقاحات المضادة لفيروس كورونا وسيسمح لهم بعدم ارتداء كمامات الوجه، أما نسبة الـ 5 % المتبقية فلهم مكان مخصص بالسفينة مع وضع الكمامات.

وتم إمداد السفينة بتجهيزات طبية إضافية على متنها لمواجهة حدوث طوارئ أو انتشار وبائي مفاجئ، حيث يمكنها تمريض 33 شخصا مع وجود 4 أسرة كوحدات للعناية المركزة.

هذا المحتوى من

Asha
الولايات المتحدة الرحلات البحرية السياحية واشنطن ولاية فلوريدا الأمريكية

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