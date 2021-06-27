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كوريا الجنوبية تسجل 614 إصابة جديدة بفيروس كورونا

06:31 ص الأحد 27 يونيو 2021
كوريا الجنوبية تسجل 614 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

سول - (د ب أ):

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 614 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 155 ألفا و 71 شخصا.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت حالة وفاة واحدة إضافية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2013.

كما تعافي من المرض 351 حالة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 146 ألفا و 340 حالة.

فيروس كورونا كوريا الجنوبية كوفيد 19

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وفيات اليوم

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متعافون اليوم

279184

إجمالي الإصابات

16002

إجمالي الوفيات

208192

إجمالي المتعافين

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