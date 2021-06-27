Masrawy logo white

السودان: يجب تقوية دور الاتحاد الإفريقي في أي مفاوضات لأزمة سد النهضة

12:17 ص الأحد 27 يونيو 2021
السودان: يجب تقوية دور الاتحاد الإفريقي في أي مفاوضات لأزمة سد النهضة

ياسر عباس

وكالات

أوضح وزير الري السوداني ياسر عباس، أن الخرطوم اقترحت تقوية دور الاتحاد الأفريقي في مفاوضات سد النهضة وليس استبعاده من المحادثات، مبينًا أن موقف السودان هو أن يقود الاتحاد الأفريقي المفاوضات بين أطراف الأزمة يعاونه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال عباس في برنامج إذاعي سوداني مساء السبت، إن إثيوبيا اقترحت في المفاوضات الأخيرة في كنشاسا ضم جنوب إفريقيا للمفاوضات ووافقنا بدورنا على طلبها، مضيفًا أن اعتراض إثيوبيا على مبدأ الوساطة في المفاوضات أثار دهشتنا.

ياسر عباس سد النهضة وزير الري السوداني الاتحاد الأفريقي

الخبر التالى:

ارتفاع عدد ضحايا تحطم منطاد هوائي في نيو مكسيكو الأمريكية إلى 5 أشخاص

كورونا.. لحظة بلحظة

423

إصابات اليوم

35

وفيات اليوم

781

متعافون اليوم

279184

إجمالي الإصابات

16002

إجمالي الوفيات

208192

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:31 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا