السودان: يجب تقوية دور الاتحاد الإفريقي في أي مفاوضات لأزمة سد النهضة

وكالات

أوضح وزير الري السوداني ياسر عباس، أن الخرطوم اقترحت تقوية دور الاتحاد الأفريقي في مفاوضات سد النهضة وليس استبعاده من المحادثات، مبينًا أن موقف السودان هو أن يقود الاتحاد الأفريقي المفاوضات بين أطراف الأزمة يعاونه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال عباس في برنامج إذاعي سوداني مساء السبت، إن إثيوبيا اقترحت في المفاوضات الأخيرة في كنشاسا ضم جنوب إفريقيا للمفاوضات ووافقنا بدورنا على طلبها، مضيفًا أن اعتراض إثيوبيا على مبدأ الوساطة في المفاوضات أثار دهشتنا.