ترامب يخاطب أنصاره في أول تجمع كبير منذ مغادرته البيت الأبيض

واشنطن - (ا ف ب)

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاطبة أنصاره في أول تجمع سياسي كبير له منذ مغادرته البيت الأبيض في ولاية أوهايو، التي ستشهد قريبًا انتخابات منتصف الولاية العام القادم. ويريد ترامب دعم المرشح المحافظ ماكس ميلر بوجه بانتوني غونزاليس، النائب عن أوهايو المنتهية ولايته والذي ينافسه في انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري. يذكر أن غونزاليس كان قد صوت لصالح عزله بعد حادثة اقتحام الكابيتول.

اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولاية أوهايو حيث سيخاطب أنصاره السبت في أول تجمع سياسي كبير له منذ مغادرته البيت الأبيض دعما لمرشح جمهوري للكونجرس، قبل انتخابات منتصف الولاية العام القادم. ويبدو الرئيس السابق، المحظور من منصات التواصل الاجتماعي والذي يواجه متاعب قانونية، راغبا في الترشح لانتخابات 2024 لكن لم يصدر عنه أي إعلان يتعلق بمستقبله السياسي.

وكان ترامب قد أدلى بخطابين كبيرين منذ مغادرته واشنطن في يناير، اتسم أحدهما بنبرة انتقامية في كارولاينا الشمالية في وقت سابق هذا الشهر كرر فيه عدم اعترافه بهزيمته الانتخابية في 2020 أمام جو بايدن. كما خاطب ترامب المؤتمر السنوي لعموم المحافظين في فبراير، والذي لم يشبه الأجواء الحماسية التي طبعت فعاليته الشهيرة في أماكن مفتوحة.

وبحضوره التجمع المتوقع أن يكون صاخبًا ويُنظم في مركز للمعارض في ولينجتون بولاية أوهايو، دعمًا للمرشح المحافظ ماكس ميلر، أحد معاوني ترامب السابقين، فإن الملياردير، يوضح أنه يريد أن يبقى قوة يعتد بها في جهود الحزب الجمهوري لاستعادة السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب العام القادم.

وأشار بشكل خاص إلى استعداده لمساعدة مرشحين مؤيدين لحركته "لنعيد العظمة لأميركا".

واتهم مجلس النواب الرئيس السابق بـ"التحريض على التمرد" في أحداث الكابيتول. وصوت عشرة جمهوريين مع الديموقراطيين لعزل الرئيس، لكن مجلس الشيوخ برأه. والآن يسعى ترامب للنيل من أولئك الجمهوريين الذين صوتوا لصالح عزله، بدءا بانتوني غونزاليس، النائب عن أوهايو المنتهية ولايته والذي ينافسه ميلر في انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري.

من جانبه، قلل عضو الكونجرس الديمقراطي تيم راين، ممثل ولاية أوهايو، من أهمية زيارة ترامب واعتبر أنها لا تشكل تهديدا انتخابيا كبيرًا. وقال راين: "ما زالت تدعمه نواة من المؤيدين. أعتقد أن قاعدة مشجعيه تزداد انفصالًا عما يمر به المواطنون العاديون، وأعتقد أن هذا واضح جدًا".

وتشير لجنة العمل السياسي "أنقذوا أميركا" التابعة لترامب إلى أن التجمع في أوهايو يمثل انطلاقة لتجمعات عديدة للرئيس السابق "دعما لمرشحين وقضايا تعزز أجندة 'لنعد العظمة لأمريكا' ولإنجازات إدارة الرئيس ترامب".

حشود ضخمة

وصرح ترامب أنه يتوقع "حشودًا ضخمة" في ولينجتون وبعض المؤيدين المتشددين ينتظرون في خيم منذ أيام للحصول على مقاعد في الصفوف الأمامية.

وهذا الأسبوع أعلنت لجنة العمل السياسي لترامب إنه سيترأس تجمعًا كبيرًا، يتخلله إطلاق الأسهم النارية، في سراسوتا بولاية فلوريدا في الثالث من يوليو، قبل يوم على العيد الوطني.

في أوهايو وفلوريدا يرجح أن يكرر ترامب موقفه القائل بحصول تزوير انتخابي، كما فعل في كارولاينا الشمالية عندما قال من دون تقديم الدليل، أن هزيمته أمام بايدن هي "جريمة العصر".

يدخل ترامب المجال العام الأربعاء القادم مع زيارة إلى الحدود الأمريكية مع المكسيك حيث سيهاجم إدارة بايدن ولا سيما بخصوص سياستها حول الهجرة.