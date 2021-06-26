بريطانيا.. تعيين وزير الخزانة السابق "جافيد" وزيرا للصحة خلفا لـ"هانكوك"

وكالات:

أعلنت السلطات البريطانية، تعيين وزير الخزانة السابق "ساجد جافيد" وزيرا للصحة خلفا لـ"مات هانكوك"، الذي تقدم باستقالته اليوم، في أعقاب اتهامات بخرق الإجراءات الاحترازية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وقال هانكوك- في خطاب استقالته المقدم، لرئيس الوزراء، بوريس جونسون- إن الحكومة "تدين للناس الذين ضحوا كثيرا للغاية في هذه الجائحة بأن نكون أمناء حينما نخيب آمالهم".

وأضاف: "أود التأكيد على اعتذاري على اختراقي الإرشادات، والاعتذار لعائلتي وأحبائي لوضعهم في ذلك الموقف".

وأوضحت صحيفة (دايلي تليجراف) البريطانية أن الصور ومقاطع الفيديو أظهرت هانكوك وهو يعانق مساعدته جينا كولادانجيلو الشهر الماضي، بينما كان وزير الصحة يواجه ضغوطًا متزايدة للاستقالة بسبب انتهاك قواعد التباعد الاجتماعي.

وردًا على رسالة السيد هانكوك، كتب رئيس الوزراء: "يجب أن تترك منصبك فخورًا جدًا بما حققته، ليس فقط في التعامل مع الوباء، ولكن حتى قبل أن يصيبنا فيروس كورونا".

وقال: "قبل كل شيء، كانت مهمتك أن تتعامل مع تحدٍ أكبر من التحدي الذي واجهه أي من أسلافك، وفي محاربة كوفيد، لقد وصلت إلى هذا التحدي بطاقة وفيرة، وذكاء، وتصميم، وبصمتك مميزة".

وكان جونسون قد رفض إقالة السيد هانكوك، لكن نواب حزب المحافظين بدأوا يوم السبت في الخروج عن الصفوف لمطالبة السيد هانكوك بالرحيل.

وذكرت الصحيفة أن الصور التي يظهر فيها هانكوك، البالغ من العمر 42 عاما، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء، التقطت داخل مقر وزارة الصحة الشهر الماضي.

وفي السابق، عملت كولادنجلو مع هانكوك في إذاعة للطلاب بجامعة أكسفورد.

وفي سبتمبر الماضي، عيّنها هانكوك مديرة غير تنفيذية بوزارة الصحة. وبموجب منصبها، الذي تعمل فيه لما يتراوح بين 15 و20 يوما في السنة، تتقاضى كولادنجلو راتبا شهريا مقداره 15 ألف جنيه استرليني.

وكولادنجلو متزوجة من أوليفر بوناس، مؤسس شركة أوليفر تريس، أما زوجة هانكوك مارتا، التي تزوجها قبل 15 عاما، فهي أخصائية في تقويم العظام.