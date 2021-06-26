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السودان يحذر: التعبئة الأحادية لسد النهضة في غاية الخطورة

09:01 م السبت 26 يونيو 2021
السودان يحذر: التعبئة الأحادية لسد النهضة في غاية الخطورة

وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر

وكالات:

حذر، وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني، خالد عمر من خطورة التعبئة الأحادية لسد النهضة الإثيوبي على البلاد.

وقال في موتمر صحفي نظمته الوكالة الرسمية السودانية، السبت، إن "سد النهضة يهدد مصالح السودان بشكل مباشر، والملء الأحادي لسد النهضة قضية في غاية الخطورة".

وكان، وزير الري السوداني، ياسر عباس أعرب عن استنكاره لاعتراض إثيوبيا على مبدأ الوساطة لحل أزمة "سد النهضة"، لافتا إلى أنه "أمر مثار دهشة".

وقال عباس الخميس الماضي، إن "اعتراض إثيوبيا على مبدأ الوساطة مثار دهشة بالنسبة للخرطوم".

وأضاف أن "الاتحاد الأفريقي لم ينجح في حل أزمة سد النهضة".

وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر سد النهضة السودان

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