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جنوب إفريقيا ترصد انتشارًا كبيرًا لسلالة دلتا

08:51 م السبت 26 يونيو 2021
جنوب إفريقيا ترصد انتشارًا كبيرًا لسلالة دلتا

فيروس كورونا في جنوب أفريقيا

جوهانسبرج - (د ب أ)

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا بصورة كبيرة، حيث تنتشر سلالة دلتا من فيروس كورونا بشكل متزايد في البلاد، وفقا للحكومة.

وقال وزير الصحة مامولوكو كوباي اليوم السبت "اكتشف علماؤنا بعد التجارب التسلسلية أن سلالة جديدة متفشية في بلدنا. وتسمى هذه السلالة الجديدة دلتا".

وتم تسجيل 18762 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة، وفقا للأرقام الرسمية. من بينهم 11777 إصابة في بريتوريا الكبرى ومنطقة جوهانسبرج وحدها، حيث وصل النظام الصحي إلى حدود طاقته الاستيعابية.

وتعد جنوب إفريقيا من بين الدول الأفريقية الأكثر تضررا من الجائحة، حيث سجلت إجمالي 9ر1 مليون حالة إصابة وحوالي 60 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

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