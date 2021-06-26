الحكومة الألمانية: طعنات السكين موجهة ضد كل ديانة

برلين - (د ب أ)

أعربت الحكومة الألمانية عن صدمتها بعد الهجوم العشوائي بالسكين على عدد من المارة بوسط مدينة فورتسبورج الواقعة بولاية بافاريا جنوب شرقي ألمانيا.

وكتب المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفين زايبرت اليوم السبت على موقع تويتر: "ستكشف التحقيقات ما الذي دفع المسلح العشوائي في فورتسبورج لارتكاب هجومه، وهناك شيء واحد مؤكد: إن عمله المروع موجه ضد الإنسانية جميعا والأديان جميعا".

وأضاف زايبرت القول: "كل الدعوات والصلوات موجهة اليوم تجاه المصابين بجروح خطيرة وتجاه أسر الضحايا في آلامها".

قام الصومالي المشتبه فيه والبالغ من العمر 24 عاما بطعن المارة في وسط مدينة فورتسبورج في وقت متأخر من بعد ظهر أمس الجمعة.

أسفر الحادث عن وفاة ثلاثة أشخاص وجرح خمسة على الأقل بجروح خطيرة.

أطلقت الشرطة النار على المهاجم، واعتقلته.

وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إن الدافع وراء الجريمة ما يزال غير واضح.

وقال زيهوفر لصحيفة "بيلد أم زونتاج": "إن التقييم النهائي لدوافع الجريمة ليس ممكنا حتى الآن، لذلك لا يمكننا استبعاد أي شيء في الوقت الراهن، والتحقيقات الاتحادية وكذلك التحقيقات الخاصة بالولاية تسير جميعا على قدم وساق."