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استقالة وزير الصحة البريطاني من منصبه بعد اتهامات له باختراق الإجراءات الاحترازية

07:44 م السبت 26 يونيو 2021
استقالة وزير الصحة البريطاني من منصبه بعد اتهامات له باختراق الإجراءات الاحترازية

مات هانكوك

وكالات:

قدم، وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك الاستقالة من منصبه، في أعقاب اتهامات له باختراق الإجراءات الاحترازية الموضوعة بسبب الحد من تفشي كورونا.

وقال هانكوك، في تغريدة على تويتر، اليوم السبت "قابلت رئيس الوزراء بوريس جونسون، وتقدمت بالاستقالة من منصبي، وأقدر كل من عمل على الحد من تفشي كورونا".

واعترف هانكوك في وقت سابق بخرق قواعد التباعد الاجتماعي، بعد نشر صور له وهو يعانق ويقبل مساعدته.

وقال إنه "خذل الناس" بعد نشر صور له مع جينا كولادانجيلو، التي قام بتعيينها كمديرة في الوزارة دون الإعلان عن ذلك رسميًا، مضيفًا: "أنا آسف جدًا".

وتابع: "أعترف بأنني خرقت إرشادات التباعد الاجتماعي في هذه الظروف. لقد خذلت الناس وأنا آسف جدًا".

مات هانكوك بريطانيا فيروس كورونا تويتر بوريس جونسون

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