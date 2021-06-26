الإسبان يتنفسون الصعداء بعد إلغاء الالتزام بالأقنعة الواقية

مدريد - (د ب أ)

نزع المواطنون في جميع أنحاء إسبانيا أقنعة الوجه الواقية في منتصف الليل بحماس، احتفالاً بنهاية الالتزام بارتداء غطاء الفم والأنف في الأماكن المفتوحة اليوم السبت بعد أكثر من عام.

ويبلغ معدل الإصابة في البلاد حاليًا 46 إصابة لكل 100 ألف شخص في الأيام السبعة الأخيرة، وتلقى أكثر من نصف السكان جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا.

ولا يزال يتم نصح السكان بالاحتفاظ بأقنعة معهم، لأنه لا يزال مطلوبًا في الأماكن الداخلية المتاحة للجمهور وفي الأماكن المزدحمة التي لا يمكن فيها الالتزام بمسافة 5ر1 متر بين الأشخاص.

وشوهد عدد قليل من السكان اليوم السبت يرتدون أقنعة في الخارج.

وبدأ معظم الإسبان طواعية في وضع أقنعة الوجه في الأماكن المفتوحة عندما انتشرت الجائحة في مارس من العام الماضي.