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السعودية تحبط تهريب أكثر من 14 مليون قرص مخدر قادمة من لبنان

06:29 م السبت 26 يونيو 2021
السعودية تحبط تهريب أكثر من 14 مليون قرص مخدر قادمة من لبنان

اقراص مخدرة

وكالات:

أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في السعودية، إحباط تهريب أكثر من 14 مليون قرص مخدر، مخفية داخل شحنة "ألواح حديدية" قادمة من لبنان.

وقالت المديرية في بيان، اليوم السبت إنه "تم إحباط محاولة تهريب [14400000] قرص إمفيتامين مخدر، مخفية داخل شحنة [ألواح حديدية] قادمة من لبنان".

وأكدت أنه "تم ضبط بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامي، والقبض على مواطن بمنطقة الرياض لثبوت مشاركته في محاولة تهريبها".

اقراص مخدرة مديرية مكافحة المخدرات السعودية لبنان شحنة ألواح حديدية

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