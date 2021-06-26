السعودية تحبط تهريب أكثر من 14 مليون قرص مخدر قادمة من لبنان
وكالات:
أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في السعودية، إحباط تهريب أكثر من 14 مليون قرص مخدر، مخفية داخل شحنة "ألواح حديدية" قادمة من لبنان.
وقالت المديرية في بيان، اليوم السبت إنه "تم إحباط محاولة تهريب [14400000] قرص إمفيتامين مخدر، مخفية داخل شحنة [ألواح حديدية] قادمة من لبنان".
وأكدت أنه "تم ضبط بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامي، والقبض على مواطن بمنطقة الرياض لثبوت مشاركته في محاولة تهريبها".
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