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الرئيس الجزائري يبدأ مشاورات سياسية واسعة لتشكيل حكومة جديدة

05:24 م السبت 26 يونيو 2021
الرئيس الجزائري يبدأ مشاورات سياسية واسعة لتشكيل حكومة جديدة

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

الجزائر - (د ب أ)

بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم السبت مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة على خلفية النتائج التي أفرزتها الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت في 12 يونيو الجاري.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه في إطار المشاورات السياسية الموسعة لتشكيل الحكومة، استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، مرفوقا بأعضاء من المكتب السياسي.

كما كشفت عن أن الرئيس تبون استقبل وفدا عن ممثلي الأحرار (المستقلون).

وينتظر أن تشمل المشاورات كل الأحزاب الفائزة في الانتخابات النيابية ، بحسب بيان سابق للرئاسة.

كان الرئيس تبون قبل أول أمس الخميس استقالة حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد، وكلفها بتصريف الأعمال إلى غاية تشكيل حكومة جديدة.

من جهة أخرى، قال أبو الفضل بعجي، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، في مؤتمر صحفي، إنه بحث مع رئيس الجمهورية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وملف تشكيل الحكومة، مؤكدا أنه قدم عرضا للرئيس لدخول الحكومة وليس اسما لقيادتها.

وأشار بعجي إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني سيكون له أكبر عدد ممكن من الحقائب الوزارية بالنظر لتصدره نتائج الانتخابات النيابية، مبرزا أن الحكومة المقبلة ستكون سياسية وستتحمل مسؤولياتها السياسية.

عبد المجيد تبون الجزائر حكومة الجزائر فيسبوك

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