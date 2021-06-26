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انطلاق مسيرة احتجاجية في وسط لندن تطالب بإنهاء إجراءات الإغلاق العام

05:22 م السبت 26 يونيو 2021
انطلاق مسيرة احتجاجية في وسط لندن تطالب بإنهاء إجراءات الإغلاق العام

مسيرة احتجاجية في وسط لندن

لندن - (أ ش أ):

انطلقت مسيرة في وسط لندن، اليوم السبت بمشاركة آلاف المحتجين على إجراءات ،الإغلاق العام في البلاد الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني، أن المحتجين يسيرون في شارع نورث أمبرلاند في وسط لندن، حاملين لافتات وأعلام، بينما يقرعون الطبول ويغنون ويهتفون بصوت يمكن سماعه من مسافة بعيدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد المشاركين في المسيرة، بعد صعوده على عارضة في الشارع، هتف قائلا: "نحن هنا لاستعادة حريتنا".

ونقلت الصحيفة عن محتج آخر يُدعى إيان ماكوزلاند، الذي جاء من مدينة ديفون للمشاركة في المسيرة، قوله: "السبب الرئيسي لمجيئي هو إحساسي بأن الإغلاق العام كلفنا حريتنا وحقوقنا.. حرية التجمع وحرية السفر والعمل.. أنا والجميع هنا غاضبين من الحكومة".

هذا المحتوى من

Asha
مسيرة احتجاجية لندن فيروس كورونا شارع نورث أمبرلاند

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