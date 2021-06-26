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الشرطة الألمانية: غالبية ضحايا هجوم الطعن في فورتسبورج من النساء

05:14 م السبت 26 يونيو 2021
الشرطة الألمانية: غالبية ضحايا هجوم الطعن في فورتسبورج من النساء

الشرطة الالمانية

برلين - (د ب أ)

ذكرت الشرطة الألمانية اليوم السبت أن غالبية ضحايا هجوم الطعن الذي وقع في مدينة فورتسبورج أمس الجمعة، من النساء.

وقالت الشرطة في مؤتمر صحفي إن أغلب المصابين من النساء إلى جانب القتيلات الثلاث، غير أن الشركة أوضحت أنه ليس من المعروف بعد ما إذا كان الجاني وهو صومالي تعمد استهداف النساء، وقالت إن مثل هذا الأمر يحتاج إلى تحقيق.

وذكرت الشرطة أنه وفقا للوضع الحالي للتحقيقات، فإن من الممكن أن يكون الأمر مصادفة.

وحسب تصريحات جهات التحقيق، فإن الشاب الصومالي طعن بدون سبب أشخاصا لا يعرفهم في قلب مدينة فورتسبورج بعد ظهر أمس ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الشخص الذي لفت الأنظار إليه في الماضي بسبب حالته النفسية، كان قد شن هجومه لدوافع إسلاماوية.

الشرطة الألمانية هجوم الطعن مدينة فورتسبورج برلين

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