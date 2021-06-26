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فيروس كورونا: العراق يشهد موجة ثالثة من الوباء قد تكون الأخطر

03:31 م السبت 26 يونيو 2021
فيروس كورونا: العراق يشهد موجة ثالثة من الوباء قد تكون الأخطر

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بغداد- (بي بي سي):

قالت السلطات العراقية، إن موجة ثالثة من فيروس كورونا قد بدأت، وسجل عدد كبير من الإصابات في الـ24 ساعىة الماضية إذ فاق عدد المصابين رسميا الـ5000 إصابة.

وتعد الموجة الثالثة من أخطر الموجات التي يشهدها العراق؛ إذ تؤكد منظمة الصحة العالمية أنها ربما تشهد انتشارا هو الأكبر في العراق منذ دخول هذا الوباء البلد في 2020.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة، إن الارتفاع الأخير كان أسوأ بكثير وأكثر خطورة من الارتفاعين السابقين.

وأكد أنه يجري تنفيذ خطة من شأنها توسيع رقعة الوصول إلى اللقاحات في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، وفرض الإجراءات الوقائية وتهيئة مراكز الحجر الصحي للحالات الطارئة. كما ناشد رجال الدين ورؤساء العشائر نشر الوعي بأهمية التطعيم.

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بغداد فيروس كورونا العراق السلطات العراقية

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