تركيا تبدأ بناء "قناة اسطنبول" التي تصل بحر مرمرة بالبحر الأسود

وكالات:

تستعد تركيا لوضع حجر الأساس، السبت، لأول جسور مشروع "قناة إسطنبول" ليبدأ بذلك فعليا تنفيذ المشروع، الذي وصفه الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت سابق بأنه "مشروع العصر".

وستصل القناة بين بحر مرمرة والبحر الأسود بالشطر الأوروبي من إسطنبول، ويبلغ طولها 45 كيلومترًا، وعمقها 20.75 مترا، وعرض قاعدتها 275 مترا على الأقل، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول".

وتبدأ القناة من بحيرة كوتشوك شكمجه، وهي بحيرة طبيعية في بحر مرمرة، إلى الغرب من اسطنبول، وتمتد شمالا إلى سد سازليديري، ثم قرية شاملار، وصولا إلى البحر الأسود.

وأثرت خطط المشروع على أسعار الأراضي المحيطة بالقناة، خاصة أن 30 في المئة منها مملوكة لأفراد. وارتفع سعر المتر المربع من الأرض في قرية شاملار من 6.5 إلى 184 دولار. وفي مناطق أخرى وصل سعر المتر المربع إلى 800 دولار، من أصل 25 دولار.

تقول الحكومة إن مشروع "قناة إسطنبول" إلى حماية النسيج التاريخي والثقافي لمضيق البوسفور وزيادة أمن الملاحة وحركة السفن فيه، وتقليل الضغط عليه، وتشكيل ممر مائي دولي جديد.

ويُتوقع أن تصل تكلفة مشروع "قناة إسطنبول" إلى نحو 8.5 مليار دولار، وسيجري تشييده بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.

لكن المعارضة التركية ترفض المشروع، وتشير إلى عدد من التغيرات التي تهدد النظام البيئي والمناطق الأثرية حول القناة.

ورغم أن الحكومة التركية تقول إن القناة الجديدة ستخفف من العبء الملاحي عن مضيق البوسفور، وتقلل من الانبعاثات والمخلفات التي قد تضر بالمناطق الأثرية والتراثية المحيطة، إلا أن المعارضة ترى أن القناة ستعزل المنطقة الأثرية في اسطنبول وتحولها إلى جزيرة.

وتخشى المعارضة من أن التكلفة الضخمة للمشروع ستشكل عبئا على اقتصاد البلاد، ويتحملها المواطنون الأتراك، خاصة في ظل غياب خطط واضحة لكيفية تمويل المشروع.

فيما تقول الحكومة التركية إن هذه المشروعات ستخلق عشرات آلاف فرصة عمل جديدة في سوق التوظيف في البلاد.